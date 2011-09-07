🥇🥉Мозалев выиграл этап Гран-при среди юниоров в Риге, Самсонов – 3-й

Российский фигурист Андрей Мозалев одержал победу на третьем этапе Гран-при среди юниоров в Риге, Даниил Самсонов занял третье место.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Рига, Латвия
Юноши
Итоговое положение
1. Андрей Мозалев (Россия) – 223,72
2. Си Хеон Ли (Южная Корея) – 218,31
3. Даниил Самсонов (Россия) – 211,62
4. Эндрю Торгашев (США) – 196,23
5. Александр Селевко (Эстония) – 194,00
6. Джозеф Фан (Канада) – 189,72
7. Лев Винокур (Израиль) – 186,97
8. Као Миура (Япония) – 185,50
9. Эрик Лю (Канада) – 174,07
10. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 169,79
Произвольная программа
1. Андрей Мозалев (Россия) – 145,30
2. Си Хеон Ли (Южная Корея) – 141,01
3. Даниил Самсонов (Россия) – 139,34
4. Эндрю Торгашев (США) – 131,16
5. Као Миура (Япония) – 125,56
6. Александр Селевко (Эстония) – 124,81
7. Лев Винокур (Израиль) – 122,03
8. Джозеф Фан (Канада) – 115,63
9. Эрик Лю (Канада) – 114,50
10. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 111,02
Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге