Реклама 18+
Реклама 18+

🥇🥉Мозалев выиграл этап Гран-при среди юниоров в Риге, Самсонов – 3-й

Теги сборная России результаты сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Израиля мужское катание Гран-при среди юниоров сборная Эстонии Эндрю Торгашев Джозеф Фан Андрей Мозалев Даниил Самсонов Фигурное катание

Российский фигурист Андрей Мозалев одержал победу на третьем этапе Гран-при среди юниоров в Риге, Даниил Самсонов занял третье место.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Юноши

Итоговое положение

1. Андрей Мозалев (Россия) – 223,72
2. Си Хеон Ли (Южная Корея) – 218,31
3. Даниил Самсонов (Россия) – 211,62
4. Эндрю Торгашев (США) – 196,23
5. Александр Селевко (Эстония) – 194,00
6. Джозеф Фан (Канада) – 189,72
7. Лев Винокур (Израиль) – 186,97
8. Као Миура (Япония) – 185,50
9. Эрик Лю (Канада) – 174,07
10. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 169,79

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев (Россия) – 145,30
2. Си Хеон Ли (Южная Корея) – 141,01
3. Даниил Самсонов (Россия) – 139,34
4. Эндрю Торгашев (США) – 131,16
5. Као Миура (Япония) – 125,56
6. Александр Селевко (Эстония) – 124,81
7. Лев Винокур (Израиль) – 122,03
8. Джозеф Фан (Канада) – 115,63
9. Эрик Лю (Канада) – 114,50
10. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 111,02

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться