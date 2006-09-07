«Уотфорд» объявил об отставке Грасии

«Уотфорд» сообщил, что главный тренер Хави Грасия отправлен в отставку.



«Хави достойно представлял «Уотфорд» и всегда будет заслуживать нашего абсолютного уважения к его достижениям», – сказал исполнительный директор клуба Скотт Даксбери.



Ассистенты Грасии также покинули «Уотфорд». В скором времени будет назначен новый тренер.

Испанский специалист работал в «Уотфорде» с января 2018 года. Текущий сезон АПЛ команда начала с трех поражений и ничьей, уступив «Брайтону» (0:3), «Эвертону» (0:1) и «Вест Хэму» (1:3), а также поделив очки с «Ньюкаслом» (1:1).