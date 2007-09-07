РПЛ опубликовала расписание 9-го тура. Матчи «Динамо» и «Рубина» перенесли

РПЛ опубликовала расписание матчей 9 тура чемпионата России.
Ранее сообщалось, что расписание чемпионата России до сих пор не согласовано из-за проблем с переносом матчей топ-клубов.
По сравнению с расписанием, опубликованным каналом «Матч Премьер», появилось два изменения – игра «Динамо» – «Уфа» пройдет в понедельник, матч «Оренбург» – «Рубин» запланирован на 15 сентября в 14:00.
13 сентября (пятница)
«Зенит» – «Арсенал» – 20:00
14 сентября (суббота)
«Спартак» – «Урал» – 16:30
«Сочи» – «Локомотив» – 19:00
15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» – «Рубин» – 14:00
«Тамбов» – ЦСКА - 16:30
«Краснодар» – «Крылья Советов» – 19:00
16 сентября (понедельник)
«Динамо» – «Уфа» – 20:00
«Ростов» – «Ахмат» – 20:30
Расписание следующих туров РПЛ будет опубликовано позже.
РПЛ дважды нарушила свой же регламент и не показала календарь, когда обещала. Классика 👏