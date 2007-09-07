РПЛ опубликовала расписание 9-го тура. Матчи «Динамо» и «Рубина» перенесли

РПЛ опубликовала расписание матчей 9 тура чемпионата России.

Ранее сообщалось, что расписание чемпионата России до сих пор не согласовано из-за проблем с переносом матчей топ-клубов.

По сравнению с расписанием, опубликованным каналом «Матч Премьер», появилось два изменения – игра – «Уфа» пройдет в понедельник, матч «Оренбург» – «Рубин» запланирован на 15 сентября в 14:00.

13 сентября (пятница)

– «Арсенал» – 20:00

14 сентября (суббота)

– «Урал» – 16:30

«Сочи» – «Локомотив» – 19:00

15 сентября (воскресенье)

«Оренбург» – «Рубин» – 14:00

«Тамбов» – - 16:30

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 19:00

16 сентября (понедельник)

«Динамо» – «Уфа» – 20:00

– «Ахмат» – 20:30

Расписание следующих туров РПЛ будет опубликовано позже.

РПЛ дважды нарушила свой же регламент и не показала календарь, когда обещала. Классика 👏