Контрольные прокаты. Загитова и Трусова чисто исполнили программы, Медведева упала с тройного тулупа, Самодурова сорвала каскад

Сегодня в Москве прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Женщины представили короткие программы.

• Первой на лед вышла чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова. Она упала с тройного флипа и сорвала каскад, затем исполнила двойной аксель и допустила ошибку на тройном лутце.

• Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева чисто исполнила тройной аксель, сорвала каскад тройной флип – тройной тулуп, а затем прыгнула тройной лутц.

• Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала с второго прыжка в каскаде тройной флип – тройной тулуп, затем прыгнула двойной аксель и тройной лутц.

• Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова чисто исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип.

• Чемпионка России 2019 года Анна Щербакова прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

• Станислава Константинова прыгнула двойной аксель, сорвала каскад тройной лутц – тройной тулуп и исполнила тройной флип.

• Алена Косторная исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.

• Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер под музыку из пьесы «Пер Гюнт».

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