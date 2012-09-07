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Евгения Медведева: «Некоторые считают, что я плачу болельщикам зарплату. Ладно, пусть будет так»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала выступление на контрольных прокатах сборной России. 

Фигуристка представила короткую программу, во время которой упала со второго прыжка в каскаде тройной флип – тройной тулуп.

– Сегодня я чувствую себя хорошо, немного устала после проката. Прокатом в целом довольна, и тренеры мои довольны, и хореограф.

Была одна ошибка. Не могу назвать ее глупой, потому что понимаю, из-за чего она случилась. При этом я знаю, что она произошла не из-за нервов и не из-за того, что я недорабатываю на тренировках. Для меня это важно.

Я очень хорошо почувствовала прыжок и немножко перестаралась. Это лучше, чем недостараться. Я знаю, как с этим справляться. Это очень ценный, полезный для меня прокат.

Я показала программу именно в первоначальном виде, без бесполезных движений и съеденных моментов. Программа выглядит именно как законченная картина. Для меня это важно. Это уже не сырая программа, а хорошо накатанная.

Болельщиков на трибунах, конечно, слышала. Они потрясающие. Раньше я немного нервничала из-за такого большого внимания и давления, а сейчас, наоборот, чувствую, что здесь сидят мои люди. Я очень многих знаю лично. Те, кто не на моей стороне, скажем так, вообще считают, что я им зарплату плачу. Ладно, пусть будет так.

– Ощущаете, что сезон начался?

– Да, давно уже. Он у меня, в принципе, и не заканчивался. Не было отдыха. Я этому очень рада, потому что сейчас нахожусь в хорошей форме, – сказала Медведева.

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