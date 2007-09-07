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Финал US Open, Серена сыграет с Андрееску в 23:00 по Москве

Теги Серена Уильямс US Open результаты WTA Бьянка Андрееску Теннис

В финале US Open шестикратная чемпионка турнира 37-летняя Серена Уильямс сыграет с 19-летней Бьянкой Андрееску.

Месяц назад они играли в финале в Торонто, и Уильямс снялась при счете 1:3.

Сегодняшний финал начнется в 23:00 по Москве.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Бьянка Андрееску (Канада) Серена Уильямс (США)
Дата проведения
7 сентября, 23.00
Онлайн матча

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Опрос

Серена против Андрееску в финале US Open. Кто победит?

1501 голос 3
  • Серена
    44%
  • Бьянка
    56%

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