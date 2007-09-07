Финал US Open, Серена сыграет с Андрееску в 23:00 по Москве

В финале шестикратная чемпионка турнира 37-летняя Серена Уильямс сыграет с 19-летней Бьянкой Андрееску.

Месяц назад они играли в финале в Торонто, и Уильямс снялась при счете 1:3.

Сегодняшний финал начнется в 23:00 по Москве.

Сетка турнира здесь.

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

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