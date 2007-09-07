Финал US Open, Серена сыграет с Андрееску в 23:00 по Москве

В финале US Open шестикратная чемпионка турнира 37-летняя Серена Уильямс сыграет с 19-летней Бьянкой Андрееску.
Месяц назад они играли в финале в Торонто, и Уильямс снялась при счете 1:3.
Сегодняшний финал начнется в 23:00 по Москве.
Сетка турнира здесь.
Нью-Йорк, США
26 августа – 8 сентября 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
- Дата проведения
- 7 сентября, 23.00
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