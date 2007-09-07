Медведев – первый после Сафина финалист турнира «Большого шлема» из России

23-летний Даниил Медведев, в полуфинале US Open обыгравший Григора Димитрова 7:6, 6:4, 6:3, вышел в крупнейший финал в карьере, 11-й всего и седьмой – в этом сезоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports.ru (@sportsru) 6 Сен 2019 в 4:04 PDT

Медведев – первый русский полуфиналист «Шлема» после Михаила Южного в 2010-м – стал первым русским финалистом после Марата Сафина на Australian Open-2005 (обыграл Хьюитта) и первым русским в финале US Open тоже после Сафина в 2000-м (обыграл Сампраса).

Уроженец Москвы сыграл в финалах трех турниров перед US Open (выиграл один) и стал первым после Андре Агасси теннисистом, в одном сезоне дошедшим до титульных матчей в Вашингтоне, Канаде и Цинциннати (1995).

В финале чемпион Цинциннати сыграет с победителем встречи трехкратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля и дебютанта стадии Маттео Берреттини.

Медведев – в финале US Open! После Сафина у нас таких игроков не было

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!