РПЛ опубликовала календарь с 10-го по 19-й туры

РПЛ опубликовала календарь матчей с 10-го по 19-й тур чемпионата России.
Днем лига огласила расписание 9-го тура.
Отмечается, что календарь с 20-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Резервные дни для матчей РПЛ и Кубка России – 4 декабря 2019 года и 23 февраля 2020 года.
Ранее сообщалось, что расписание чемпионата России до сих пор не согласовано из-за проблем с переносом матчей топ-клубов.
10-й тур
20 сентября (пятница)
«Уфа» – «Спартак» – 17:30
21 сентября (суббота)
«Ахмат» – «Крылья Советов» – 14:00
«Зенит» – «Рубин» – 16:30
«Тамбов» – «Ростов» – 19:00
22 сентября (воскресенье)
«Оренбург» – «Локомотив» – 11:30
«Динамо» – «Сочи» – 14:00
«Арсенал» – «Урал» – 16:30
ЦСКА – «Краснодар» – 19:00
11-й тур
28 сентября (суббота)
«Крылья Советов» – «Тамбов» – 14:00
«Ростов» – «Динамо» – 16:30
«Локомотив» – «Зенит» – 19:00*
29 сентября (воскресенье)
«Урал» – ЦСКА – 11:30
«Рубин» – «Уфа» – 14:00
«Спартак» – «Оренбург» – 16:30
«Краснодар» – «Арсенал» – 19:00
30 сентября (понедельник)
«Сочи» – «Ахмат» – 19:30
*В случае принятия решения РФС об изменении даты проведения матчей 1/16 Кубка России с участием «Локомотива» и «Зенита» на 24.09, дата проведения матча РПЛ между ними будет изменена на 27 сентября и встреча начнется в 19:30
12-й тур
5 октября (суббота)
«Уфа» – «Ахмат» – 11:30
«Оренбург» – «Динамо» – 14:00
«Рубин» – «Тамбов» – 16:30
«Сочи» – «Крылья Советов» – 19:00
6 октября (воскресенье)
«Урал» – «Зенит» – 11:30
«Локомотив» – «Арсенал» – 14:00
ЦСКА – «Ростов» – 16:30
«Краснодар» – «Спартак» – 19:00
13-й тур
18 октября (пятница)
«Ахмат» – «Локомотив» – 19:30
19 октября (суббота)
«Тамбов» – «Урал» – 14:00
«Спартак» – «Рубин» – 16:30
«Зенит» – «Ростов» – 19:00
20 октября (воскресенье)
«Оренбург» – «Крылья Советов» – 11:30
«Уфа» – ЦСКА – 14:00
«Арсенал» – «Сочи» – 16:30
«Динамо» – «Краснодар» – 19:00
14-й тур
25 октября (пятница)
«Рубин» – «Урал» – 19:30
26 октября (суббота)
«Тамбов» – «Уфа» – 14:00
«Ахмат» – «Арсенал» – 16:30
«Ростов» – «Сочи» – 19:00
27 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Зенит» – 12:00
ЦСКА – «Динамо» – 14:00
«Краснодар» – «Оренбург» – 16:30
«Локомотив» – «Спартак» – 19:00
15-й тур
2 ноября (суббота)
«Уфа» – «Локомотив» – 11:30
«Динамо» – «Ахмат» – 14:00
«Сочи» – «Тамбов» – 16:30
«Зенит» – ЦСКА – 19:00
3 ноября (воскресенье)
«Краснодар» – «Ростов» – 16:30
4 ноября (понедельник)
«Урал» – «Оренбург» – 14:00
«Крылья Советов» – «Рубин» – 16:30
«Спартак» – «Арсенал» – 19:00
16-й тур
8 ноября (пятница)
«Ахмат» – «Урал» – 19:30
9 ноября (суббота)
«Рубин» – «Динамо» – 14:00
«Ростов» – «Тамбов» – 16:30
«Спартак» – «Крылья Советов» – 19:00
10 ноября (воскресенье)
«Оренбург» – «Уфа» – 11:30
«Арсенал» – «Зенит» – 14:00
«Сочи» – ЦСКА – 16:30
«Локомотив» – «Краснодар» – 19:00
17-й тур
22 ноября (пятница)
«Тамбов» – «Локомотив» – 19:30
23 ноября (суббота)
«Оренбург» – «Ахмат» – 11:30
«Рубин» – «Зенит» – 14:00
«Динамо» – «Ростов» – 16:30
24 ноября (воскресенье)
«Уфа» – «Сочи» – 11:30
«Урал» – «Спартак» – 14:00
«Арсенал» – «Краснодар» – 16:30
ЦСКА – «Крылья Советов» – 19:00
18-й тур
30 ноября (суббота)
«Крылья Советов» – «Уфа» – 14:00
«Ростов» – «Урал» – 16:30
«Ахмат» – «Рубин» – 19:00
1 декабря (воскресенье)
«Сочи» – «Оренбург» – 14:00
«Локомотив» – «Динамо» – 16:30
«Зенит» – «Спартак» – 19:00
2 декабря (понедельник)
ЦСКА – «Арсенал» – 19:30
«Краснодар» – «Тамбов» – 19:30
19-й тур
6 декабря (пятница)
«Арсенал» – «Локомотив» – 19:30
«Зенит» – «Динамо» – 19:30
7 декабря (суббота)
«Тамбов» – «Оренбург» – 14:00
«Краснодар» – ЦСКА – 16:30
»Ахмат» – «Уфа» – 19:00
8 декабря (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Урал» – 14:00
«Сочи» – «Рубин» – 16:30
«Спартак» – «Ростов» – 19:00