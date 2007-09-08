РПЛ опубликовала календарь с 10-го по 19-й туры

РПЛ опубликовала календарь матчей с 10-го по 19-й тур чемпионата России.

Днем лига огласила расписание 9-го тура.

Отмечается, что календарь с 20-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Резервные дни для матчей РПЛ и Кубка России – 4 декабря 2019 года и 23 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что расписание чемпионата России до сих пор не согласовано из-за проблем с переносом матчей топ-клубов.

10-й тур

20 сентября (пятница)

«Уфа» – «Спартак» – 17:30

21 сентября (суббота)

«Ахмат» – «Крылья Советов» – 14:00

«Зенит» – «Рубин» – 16:30

«Тамбов» – «Ростов» – 19:00

22 сентября (воскресенье)

«Оренбург» – «Локомотив» – 11:30

«Динамо» – «Сочи» – 14:00

«Арсенал» – «Урал» – 16:30

ЦСКА – «Краснодар» – 19:00

11-й тур

28 сентября (суббота)

«Крылья Советов» – «Тамбов» – 14:00

«Ростов» – «Динамо» – 16:30

«Локомотив» – «Зенит» – 19:00*

29 сентября (воскресенье)

«Урал» – ЦСКА – 11:30

«Рубин» – «Уфа» – 14:00

«Спартак» – «Оренбург» – 16:30

«Краснодар» – «Арсенал» – 19:00

30 сентября (понедельник)

«Сочи» – «Ахмат» – 19:30

*В случае принятия решения РФС об изменении даты проведения матчей 1/16 Кубка России с участием «Локомотива» и «Зенита» на 24.09, дата проведения матча РПЛ между ними будет изменена на 27 сентября и встреча начнется в 19:30

12-й тур

5 октября (суббота)

«Уфа» – «Ахмат» – 11:30

«Оренбург» – «Динамо» – 14:00

«Рубин» – «Тамбов» – 16:30

«Сочи» – «Крылья Советов» – 19:00

6 октября (воскресенье)

«Урал» – «Зенит» – 11:30

«Локомотив» – «Арсенал» – 14:00

ЦСКА – «Ростов» – 16:30

«Краснодар» – «Спартак» – 19:00

13-й тур

18 октября (пятница)

«Ахмат» – «Локомотив» – 19:30

19 октября (суббота)

«Тамбов» – «Урал» – 14:00

«Спартак» – «Рубин» – 16:30

«Зенит» – «Ростов» – 19:00

20 октября (воскресенье)

«Оренбург» – «Крылья Советов» – 11:30

«Уфа» – ЦСКА – 14:00

«Арсенал» – «Сочи» – 16:30

«Динамо» – «Краснодар» – 19:00

14-й тур

25 октября (пятница)

«Рубин» – «Урал» – 19:30

26 октября (суббота)

«Тамбов» – «Уфа» – 14:00

«Ахмат» – «Арсенал» – 16:30

«Ростов» – «Сочи» – 19:00

27 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Зенит» – 12:00

ЦСКА – «Динамо» – 14:00

«Краснодар» – «Оренбург» – 16:30

«Локомотив» – «Спартак» – 19:00

15-й тур

2 ноября (суббота)

«Уфа» – «Локомотив» – 11:30

«Динамо» – «Ахмат» – 14:00

«Сочи» – «Тамбов» – 16:30

«Зенит» – ЦСКА – 19:00

3 ноября (воскресенье)

«Краснодар» – «Ростов» – 16:30

4 ноября (понедельник)

«Урал» – «Оренбург» – 14:00

«Крылья Советов» – «Рубин» – 16:30

«Спартак» – «Арсенал» – 19:00

16-й тур

8 ноября (пятница)

«Ахмат» – «Урал» – 19:30

9 ноября (суббота)

«Рубин» – «Динамо» – 14:00

«Ростов» – «Тамбов» – 16:30

«Спартак» – «Крылья Советов» – 19:00

10 ноября (воскресенье)

«Оренбург» – «Уфа» – 11:30

«Арсенал» – «Зенит» – 14:00

«Сочи» – ЦСКА – 16:30

«Локомотив» – «Краснодар» – 19:00

17-й тур

22 ноября (пятница)

«Тамбов» – «Локомотив» – 19:30

23 ноября (суббота)

«Оренбург» – «Ахмат» – 11:30

«Рубин» – «Зенит» – 14:00

«Динамо» – «Ростов» – 16:30

24 ноября (воскресенье)

«Уфа» – «Сочи» – 11:30

«Урал» – «Спартак» – 14:00

«Арсенал» – «Краснодар» – 16:30

ЦСКА – «Крылья Советов» – 19:00

18-й тур

30 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Уфа» – 14:00

«Ростов» – «Урал» – 16:30

«Ахмат» – «Рубин» – 19:00

1 декабря (воскресенье)

«Сочи» – «Оренбург» – 14:00

«Локомотив» – «Динамо» – 16:30

«Зенит» – «Спартак» – 19:00

2 декабря (понедельник)

ЦСКА – «Арсенал» – 19:30

«Краснодар» – «Тамбов» – 19:30

19-й тур

6 декабря (пятница)

«Арсенал» – «Локомотив» – 19:30

«Зенит» – «Динамо» – 19:30

7 декабря (суббота)

«Тамбов» – «Оренбург» – 14:00

«Краснодар» – ЦСКА – 16:30

»Ахмат» – «Уфа» – 19:00

8 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Урал» – 14:00

«Сочи» – «Рубин» – 16:30

«Спартак» – «Ростов» – 19:00