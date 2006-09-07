Оливье Жиру: «Мы все еще говорим о расизме и гомофобии в 2019 году. Пугает, какой мир мы оставим детям»

Нападающий Оливье Жиру высказал отношение к ситуации с гомофобными баннерами на матчах Лиги 1.

– Какова ваша позиция по вопросу [о гомофобных баннерах], волнующему французское общество в последние недели?

– Не нужно все смешивать воедино. Песням фанатов уже много лет, мы не должны путать их с недавними баннерами. Я не понимаю то, что эти вещи оценивают одинаково.

Можем ли мы сделать так, чтобы фанаты не пели эти песни? Я не знаю. Но баннеры с трибун убрать нужно. Необходимо научиться идентифицировать зачинщиков и не пускать их на стадионы.

В Англии такого не могло произойти, там введены наказания, ограничивающие фанатов. В один парень на стадионе кричал расистские оскорбления – ему пожизненно запретили вход на стадион. Вот решение.

В 2019 году мы все еще говорим о проблемах расизма и гомофобии. Это означает, что мнение в обществе не до конца изменилось. Пугает, какой мир мы оставим для наших детей.

– Как мы можем улучшить ситуацию по данным вопросам?

– Это вопрос образования, осведомленности. Если вы не объясняете эти вещи дома своим детям, в этом нет ничего хорошего.

Я поддерживаю превентивные кампании. Процесс будет очень долгим, – сказал Жиру.

Жиру будет выпускать журнал «Иисус». Он религиозен с детства и говорил, что молится перед каждым важным решением

В Лиге 1 из-за гомофобии остановили три матча. Судьи ждут, пока снимут баннеры и прекратят кричалки