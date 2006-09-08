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Хабиб – о поединке против Фегюсона: «Дайте мне пару дней отдохнуть. У меня болит плечо»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу в поединке против Дастина Порье на UFC 242.

«Спасибо Богу, отцу, Хавьеру Мендесу. Все, что у меня есть – это благодаря моей команде. Спасибо всем. Спасибо и Дастину. Спасибо всем, кто приехал из России, из Дагестана и всех стран СНГ.

Бой с Фергюсоном? Дайте мне немного отдохнуть. Несколько дней. У меня немного болит плечо», – сказал Хабиб.

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