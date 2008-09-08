ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в 10-м туре, «Локомотив» встретится с «Зенитом» в 11-м

Российская премьер-лига опубликовала календарь матчей с 10-го по 19-й туры.

В 10-м туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром», в 11-м «Локомотив» встретится с «Зенитом». ЦСКА примет «Ростов», а «Спартак» отправится в гости к «Краснодару» в 12-м туре.

В 13-м туре «Зенит» дома встречается с «Ростовом», в 14-м туре сыграют «Локомотив» и «Спартак».

«Зенит» встретится с ЦСКА, а «Краснодар» – с «Ростовом» в 15-м туре. В 16-м туре «Локомотив» примет «Краснодар».

В 18-м туре сыграют «Зенит» и «Спартак», а в 19-м состоятся матчи «Краснодар» – ЦСКА и «Спартак» – «Ростов».

Полное расписание матчей смотрите здесь.