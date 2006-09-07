Надаль – пятый в списке самых возрастных финалистов US Open

Вторая ракетка мира на US Open обыграл Маттео Берреттини – 7:6, 6:4, 6:1. В первом сете испанец на тай-брейке отыгрался с 0:4 и ушел с двух сетболов при 4:6.

Надаль вышел в 27-й финал на турнирах «Большого шлема». По этому показателю его обходит только (31).

Кроме того, 18-кратный чемпион ТБШ в пятый раз сыграет за титул US Open. Он восьмой человек в Открытой эре, вышедший в Нью-Йорке в пять финалов. До него это делали Джон Макинрой (5), Андре Агасси (6), Федерер, Джимми Коннорс (по 7), , Пит Сампрас и Иван Лендл (по 8).

Надалю сейчас 33 года и 3 месяца, и он стал пятым в списке самых возрастных финалистов . Его обходят:

• Федерер – 34 года и 1 месяц в 2015-м (проиграл финал);

• Агасси – 35 лет и 4 месяца в 2005-м (проиграл финал);

• Кен Роузуолл – 35 лет и 10 месяцев в 1970-м (выиграл финал);

• Роузуолл – 39 лет и 10 месяцев в 1974-м (проиграл финал).

За титул трехкратный чемпион US Open сыграет с Даниилом Медведевым, у которого месяц назад выиграл единственный очный матч в финале турнира в Монреале – 6:3, 6:0.

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