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Надаль – пятый в списке самых возрастных финалистов US Open

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Пит Сампрас Андре Агасси US Open Джон Макинрой ATP Иван Лендл Джимми Коннорс Кен Роузуолл Теннис

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль на US Open обыграл Маттео Берреттини – 7:6, 6:4, 6:1. В первом сете испанец на тай-брейке отыгрался с 0:4 и ушел с двух сетболов при 4:6.

Надаль вышел в 27-й финал на турнирах «Большого шлема». По этому показателю его обходит только Роджер Федерер (31).

Кроме того, 18-кратный чемпион ТБШ в пятый раз сыграет за титул US Open. Он восьмой человек в Открытой эре, вышедший в Нью-Йорке в пять финалов. До него это делали Джон Макинрой (5), Андре Агасси (6), Федерер, Джимми Коннорс (по 7), Новак Джокович, Пит Сампрас и Иван Лендл (по 8).

Надалю сейчас 33 года и 3 месяца, и он стал пятым в списке самых возрастных финалистов US Open. Его обходят:

• Федерер – 34 года и 1 месяц в 2015-м (проиграл финал);

• Агасси – 35 лет и 4 месяца в 2005-м (проиграл финал);

• Кен Роузуолл – 35 лет и 10 месяцев в 1970-м (выиграл финал);

• Роузуолл – 39 лет и 10 месяцев в 1974-м (проиграл финал).

За титул трехкратный чемпион US Open сыграет с Даниилом Медведевым, у которого месяц назад выиграл единственный очный матч в финале турнира в Монреале – 6:3, 6:0.

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