Тюрам о расизме: «Белые решили, что они лучше черных, это длилось веками. Непросто изменить культуру»

Бывший игрок «Ювентуса» поделился мнением о проблеме расизма в итальянском футболе.

«Чему болельщики могут научиться, если мы много говорим и ничего не делаем? Чтобы учиться, необходимо двигаться, принимать решения и работать с проблемами. Если ничего не предпринимается, то тем самым вы даете им право продолжать вести себя так, как они ведут себя сейчас.

Очевидно, что руководители клубов сейчас не считают расизм столь серьезным вопросом. Есть много людей, которые подчеркивают необходимость изменений, но при этом ничего не делают. На мой взгляд, те, кто ничего не делают, соглашаются с теми, кто проявляет расизм. Кого-то мои слова могут разозлить, но я действительно так думаю.

Если вас что-то волнует, необходимо сделать что-то для того, чтобы это изменить. Во Франции, например, арбитры прерывают матчи в случае гомофобных проявлений на трибунах. Если останавливать матчи и отправлять команды в раздевалки, то это будет учить людей. Я не вижу такой же жесткой позиции в Италии.

Когда дело доходит до расизма, нужно понимать, что мир футбола далек от расизма. Однако расизм присутствует в итальянской, французской и европейской культуре. Это вообще касается культуры белых. Они решили, что лучше черных, что они могут делать с черными все, что угодно. К сожалению, это длилось веками. Непросто изменить культуру.

Как долго мы будем видеть такую реакцию после одних и тех же событий? В конце концов, каждый думает, что это серьезная проблема, для нее необходимо найти решение. Если бы говорим об этом столько лет, но до сих пор ничего не предпринято, то это значит, что мы видим лишь невероятное притворство, и люди не хотят решать эту проблему.

В Англии Погба недавно столкнулся с проявлениями расизма в соцсетях. Один тренер сказал, что нужно бойкотировать СМИ из-за того, что они не всегда толерантны. Однако этот же тренер выступил против остановки матчей из-за расизма. Все говорят: «Мы должны что-то сделать» – но ничего не делают. Таким образом, расисты думают, что они правы», – сказал Тюрам.