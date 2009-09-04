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ЧМ-2019 по баскетболу, Россия сыграет с Аргентиной за 1-е место в группе. Начало – в 15:30 по Москве

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В среду пройдут восемь матчей 3-го тура первого группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

Сборная России, которая уже гарантировала себе выход во второй раунд, сразится с командой Аргентины за 1-е место в группе B.

Чемпионат мира

Китай

Первый групповой этап

Группа А

Кот д'Ивуар – Польша 24:20 (2 четверть)
Дата проведения
4 сентября, 11.00, «Wukesong Culture & Sports Center»
Онлайн матча

Венесуэла – Китай
Дата проведения
4 сентября, 15.00, «Wukesong Culture & Sports Center»
Онлайн матча

Положение команд: Польша – 2-0, Венесуэла – 1-1, Китай – 1-1, Кот-д’Ивуар – 0-2.

Группа B

Южная Корея – Нигерия
Дата проведения
4 сентября, 11.30, «Wuhan Sports Center Gymnasium»
Онлайн матча

Россия – Аргентина
Дата проведения
4 сентября, 15.30, «Wuhan Sports Center Gymnasium»
Онлайн матча

Положение команд: Аргентина – 2-0, Россия – 2-0, Нигерия – 0-2, Южная Корея – 0-2.

Группа C

Пуэрто-Рико – Тунис
Дата проведения
4 сентября, 11.30, «Guangzhou Gymnasium»
Онлайн матча

Испания – Иран
Дата проведения
4 сентября, 15.30, «Guangzhou Gymnasium»
Онлайн матча

Положение команд: Испания – 2-0, Пуэрто-Рико – 1-1, Тунис – 1-1, Иран – 0-2.

Группа D

Ангола – Филиппины 38:34 (2 четверть)
Дата проведения
4 сентября, 10.30, «Foshan International Sports and Cultural Center»
Онлайн матча

Италия – Сербия
Дата проведения
4 сентября, 14.30, «Foshan International Sports and Cultural Center»
Онлайн матча

Положение команд: Сербия – 2-0, Италия – 2-0, Ангола – 0-2, Филиппины – 0-2.

Группа E

Положение команд: США – 2-0, Турция – 1-1, Чехия – 1-1, Япония – 0-2.

Группа F

Положение команд: Бразилия – 2-0, Греция – 1-1, Новая Зеландия – 1-1, Черногория – 0-2.

Группа G

Положение команд: Франция – 2-0, Доминиканская республика – 2-0, Германия – 0-2, Иордания – 0-2.

Группа H

Положение команд: Литва – 2-0, Австралия – 2-0, Канада – 0-2, Сенегал – 0-2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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