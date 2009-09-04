ЧМ-2019 по баскетболу, Россия сыграет с Аргентиной за 1-е место в группе. Начало – в 15:30 по Москве

В среду пройдут восемь матчей 3-го тура первого группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

Сборная России, которая уже гарантировала себе выход во второй раунд, сразится с командой Аргентины за 1-е место в группе B.

Чемпионат мира

Китай

Первый групповой этап

Группа А

Венесуэла – Китай Дата проведения 4 сентября, 15.00, «Wukesong Culture & Sports Center» Онлайн матча

Положение команд: Польша – 2-0, Венесуэла – 1-1, Китай – 1-1, Кот-д’Ивуар – 0-2.

Группа B

Россия – Аргентина Дата проведения 4 сентября, 15.30, «Wuhan Sports Center Gymnasium» Онлайн матча

Положение команд: Аргентина – 2-0, Россия – 2-0, Нигерия – 0-2, Южная Корея – 0-2.

Группа C

Положение команд: Испания – 2-0, Пуэрто-Рико – 1-1, Тунис – 1-1, Иран – 0-2.

Группа D

Италия – Сербия Дата проведения 4 сентября, 14.30, «Foshan International Sports and Cultural Center» Онлайн матча

Положение команд: Сербия – 2-0, Италия – 2-0, Ангола – 0-2, Филиппины – 0-2.

Группа E

Положение команд: США – 2-0, Турция – 1-1, Чехия – 1-1, Япония – 0-2.

Группа F

Положение команд: Бразилия – 2-0, Греция – 1-1, Новая Зеландия – 1-1, Черногория – 0-2.

Группа G

Положение команд: Франция – 2-0, Доминиканская республика – 2-0, Германия – 0-2, Иордания – 0-2.

Группа H

Положение команд: Литва – 2-0, Австралия – 2-0, Канада – 0-2, Сенегал – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.