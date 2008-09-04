«Локомотив» включил Джорджевича, Мурило, Жоау Мариу и Ротенберга в заявку на ЛЧ

Стала известна заявка «Локомотива» на матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20.
В нее вошли новички команды защитник Мурило, полузащитник Жоау Мариу и нападающий Лука Джорджевич.
Вратари: Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков;
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хеведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия;
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук;
Нападающие: Федор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.