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«Локомотив» включил Джорджевича, Мурило, Жоау Мариу и Ротенберга в заявку на ЛЧ

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Стала известна заявка «Локомотива» на матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В нее вошли новички команды защитник Мурило, полузащитник Жоау Мариу и нападающий Лука Джорджевич.

Вратари: Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков;

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хеведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия;

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук;

Нападающие: Федор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.

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