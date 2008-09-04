Медведева – о программе Загитовой на Bad Guy: «Мы все помним, чем история закончилась. У меня были планы на эту музыку»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сообщила, что хотела поставить программу под песню Bad Guy от Билли Айлиш.

В июне стало известно, что Даниил Глейхенгауз поставил показательный номер на эту песню. Позже американский хореограф ДжоДжо Гомес обвинила Глейхенгауза в плагиате.

— В одном из интервью вы сказали, что любите песню Билли Айлиш Bad Guy, потом появился показательный номер Алины Загитовой на эту песню. Все это получило громкую огласку в СМИ. Вы как-то реагировали на происходящее?

— Мы все помним, чем история закончилась. У меня действительно были планы на эту музыку, но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело.

— В мире фигурного катания музыка часто совпадает. Как обычно на это реагируют спортсмены?

— Все зависит от того, знаешь ли ты внутреннюю кухню. Иногда бывают такие невероятные совпадения, что просто не понимаешь, как такое возможно?!

— Расскажите какой-нибудь свежий пример.

— Я прихожу на тренировку сейчас на московском катке, включаю музыку. У одного из тренеров округляются глаза: «Да ладно, — говорит она. — Это Muse, Exogenesis?» Выясняется, что ее ученик выступает под ту же композицию.

— Как вы относитесь к тому, что вас постоянно пытаются столкнуть с кем-то лбами?

— Меня и пытаются столкнуть с кем-то лбами, с тех пор, как я вышла на международный юниорский уровень. Так что я привыкла, и чувствую себя в этой ситуации, как рыба в воде, – рассказала Медведева.

Загитова удивила в шоу: каталась в рваных брюках, под любимую песню Медведевой. Но, похоже, ее номер – плагиат