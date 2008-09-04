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Медведева – о программе Загитовой на Bad Guy: «Мы все помним, чем история закончилась. У меня были планы на эту музыку»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что хотела поставить программу под песню Bad Guy от Билли Айлиш.

В июне стало известно, что Даниил Глейхенгауз поставил показательный номер Алине Загитовой на эту песню. Позже американский хореограф ДжоДжо Гомес обвинила Глейхенгауза в плагиате.

— В одном из интервью вы сказали, что любите песню Билли Айлиш Bad Guy, потом появился показательный номер Алины Загитовой на эту песню. Все это получило громкую огласку в СМИ. Вы как-то реагировали на происходящее?

— Мы все помним, чем история закончилась. У меня действительно были планы на эту музыку, но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело.

— В мире фигурного катания музыка часто совпадает. Как обычно на это реагируют спортсмены?

— Все зависит от того, знаешь ли ты внутреннюю кухню. Иногда бывают такие невероятные совпадения, что просто не понимаешь, как такое возможно?!

— Расскажите какой-нибудь свежий пример.

— Я прихожу на тренировку сейчас на московском катке, включаю музыку. У одного из тренеров округляются глаза: «Да ладно, — говорит она. — Это Muse, Exogenesis?» Выясняется, что ее ученик выступает под ту же композицию.

— Как вы относитесь к тому, что вас постоянно пытаются столкнуть с кем-то лбами?

— Меня и пытаются столкнуть с кем-то лбами, с тех пор, как я вышла на международный юниорский уровень. Так что я привыкла, и чувствую себя в этой ситуации, как рыба в воде, – рассказала Медведева.

Загитова удивила в шоу: каталась в рваных брюках, под любимую песню Медведевой. Но, похоже, ее номер – плагиат

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