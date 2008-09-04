Чемпионат Европы (жен). 1/4 финала. Видеотрансляция. Россия играет с Италией, Турция – с Голландией

Сегодня женская сборная России по волейболу играет с Италией в 1/4 финала чемпионата Европы. На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
Чемпионат Европы
Женщины
1/4 финала
Лодзь, Польша
Италия – Россия – 0-0 (0:2, идет первый сет)
Анкара, Турция
Сербия – Болгария – 3-0 (25:19, 25:18, 28:26)
Анкара, Турция
Турция – Голландия – 19.30
Лодзь, Польша
Польша – Германия – 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победитель пары Италия – Россия сыграет с полуфинале с победителем в паре Сербия – Болгария.