Чемпионат Европы (жен). 1/4 финала. Видеотрансляция. Россия играет с Италией, Турция – с Голландией

Сегодня женская сборная России по волейболу играет с Италией в 1/4 финала чемпионата Европы. На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

Чемпионат Европы

Женщины

1/4 финала

Лодзь, Польша

Италия – Россия – 0-0 (0:2, идет первый сет)





Анкара, Турция

Сербия – Болгария – 3-0 (25:19, 25:18, 28:26)





Анкара, Турция

Турция – Голландия – 19.30





Лодзь, Польша

Польша – Германия – 21.30





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победитель пары Италия – Россия сыграет с полуфинале с победителем в паре Сербия – Болгария.