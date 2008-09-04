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Чемпионат Европы (жен). 1/4 финала. Видеотрансляция. Россия играет с Италией, Турция – с Голландией

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Сегодня женская сборная России по волейболу играет с Италией в 1/4 финала чемпионата Европы. На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

Чемпионат Европы

Женщины

1/4 финала

Лодзь, Польша

Италия – Россия – 0-0 (0:2, идет первый сет)

Анкара, Турция

Сербия – Болгария – 3-0 (25:19, 25:18, 28:26)

Анкара, Турция

Турция – Голландия – 19.30

Лодзь, Польша

Польша – Германия – 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победитель пары Италия – Россия сыграет с полуфинале с победителем в паре Сербия – Болгария.

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