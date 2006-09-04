Александр Емельяненко и Михаил Кокляев подписали контракт на бой

Боец тяжёлого веса ММА Александр Емельяненко накануне подписал контракт на бой против Михаила Кокляева.

«Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже», – заявил Емельяненко.

После подписания контракта Емельяненко разорвал рубашку и пообещал сделать то же самое с Кокляевым.

«Верю, что вытряхну бесов из него». Кокляев – про бой с Емельяненко

Емельяненко перед боем с Кокляевым привел слова из песни Высоцкого: «Мне руку поднял рефери, которой я не бил»