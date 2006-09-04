Александр Емельяненко и Михаил Кокляев подписали контракт на бой

Боец тяжёлого веса ММА Александр Емельяненко накануне подписал контракт на бой против Михаила Кокляева.
«Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже», – заявил Емельяненко.
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Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #самбо #бокс #mma
После подписания контракта Емельяненко разорвал рубашку и пообещал сделать то же самое с Кокляевым.
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