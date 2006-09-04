Реклама 18+
Реклама 18+

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев подписали контракт на бой

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Боец тяжёлого веса ММА Александр Емельяненко накануне подписал контракт на бой против Михаила Кокляева.

«Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже», – заявил Емельяненко.

После подписания контракта Емельяненко разорвал рубашку и пообещал сделать то же самое с Кокляевым. 

«Верю, что вытряхну бесов из него». Кокляев – про бой с Емельяненко

Емельяненко перед боем с Кокляевым привел слова из песни Высоцкого: «Мне руку поднял рефери, которой я не бил»

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться