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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тысяч рублей, «Зенит» – на 140 тысяч

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики Артур Григорьянц Спорт-Экспресс деньги Футбол

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил сумму штрафов «Спартака» и «Зенита» по итогам матча 8-го тура РПЛ.

«Болельщики «Спартака» вывесили 3 несогласованных баннера и 2 баннера с оскорбительным содержанием. Помимо этого, фанаты красно-белых использовали пиротехнику и бросали ее на поле, а также скандировали оскорбительные выражения.

Болельщики «Зенита» использовали пиротехнические средства и скандировали оскорбительные выражения.

Штрафы «Спартака»: за использование и бросание болельщиками пиротехники московский клуб наказан на 190 тысяч рублей, за скандирование фанатами оскорбительных выражений — на 60 тысяч, за использование 3 несогласованных баннеров — на 75 тысяч, за использование 2 оскорбительных баннеров — на 100 тысяч.

Штрафы «Зенита»: за скандирование болельщиками оскорбительных выражений клуб оштрафован на 50 тысяч рублей, за использование фанатами пиротехники — на 90 тысяч», – заявил Григорьянц.

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