Овечкин об НХЛ и ОИ-2018: «Разочаровало, что меня никто не поддержал. Спрятали голову в кусты»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о возможном участии игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Лига, напомним, не отпустила игроков на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

– Есть ли шанс, что НХЛ отпустит игроков в Пекин-2022?

– Да, это еще не обсуждается. Пока рано. Надо подождать, когда стартует тренировочный лагерь, оживет хоккейная жизнь в Северной Америке. Тогда и разговоры пойдут. Но это одна из тем, которая поднимется в диалоге между профсоюзом и НХЛ.

– Как вы пережили время, когда НХЛ не отпустила игроков, и вас начали критиковать? Потому что Овечкин обещал, что уедет в Пхенчхан в любом случае.

– Слушайте, у каждого свое мнение. Каждый говорит то, что хочет. Я делал свое заявление от сердца. Я реально думал и надеялся, что меня отпустят.

У меня была договоренность со своим боссом Тедом Леонсисом. Он так и сказал: «Ты можешь ехать, без проблем».

Но единственная проблема была в том, что и НХЛ договорились так, что сами запретили уезжать в Корею. То есть я бы мог туда приехать, но в качестве болельщика. А какой в этом смысл? Мы и так болели по телевизору.

– Может, сейчас поговорить с лигой, устроить собрание игроков? Пусть голос общественности заявит: «Мы очень хотим поехать».

– Понимаете, если ты пойдешь один, как сделал я, то это как биться об стенку головой.

– Когда ты идешь и в одиночку воюешь с целой системой.

– Единственное, немного обидело и разочаровало, что меня в принципе никто не поддержал. То есть кто-то говорил: мол, я поеду. А когда дошло до дела – голову спрятали в кусты. Или кто-то в песок засунул.

Я не считаю, что тогда бросал слова на ветер. Просто пытался делать все возможное. Руководство было в курсе, что я намерен поехать. Но как ты это сделаешь, если тебе запрещают ИИХФ и ? В таком случае все рассуждения надо заканчивать.

– Вы верите, что на этот раз что-то изменится, и хоккеисты вас поддержат перед Пекином-2022?

– Это ведь не от меня зависит. Теперь все упирается в коллективное соглашение. Лига с профсоюзом придут к какому-то общему знаменателю.

Посмотрим, как все будет. У меня и контракт заканчивается в 2021 году. Надо оценить ситуацию и принять решение, – сказал Овечкин.

Александр Овечкин: «То, что мы не сыграем на Олимпиаде – отстой. Надеюсь, к Играм-2022 ситуация поменяется»

Решение об участии игроков НХЛ в ОИ-2022 должно быть принято в сентябре 2020 года