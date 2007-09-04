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«Вест Бром» пожалуется в ФИФА на «Барсу». Каталонцы не заплатили за 16-летнего игрока

Теги Барселона Ла Лига трансферы ФИФА Вест Бромвич чемпионшип деньги Футбол

«Вест Бромвич» намерен обратиться с ФИФА с требованием взыскать с «Барселоны» компенсацию за трансфер нападающего Луи Бэрри.

В июле 16-летний игрок перешел в каталонский клуб. Поскольку Бэрри был куплен клубом не из Англии, «дрозды» должны были получить 235 тысяч фунтов компенсации. 

«Вест Бромвич» пытался связаться с представителями «Барселоны» по этому вопросу, однако был проигнорирован.

Теперь английский клуб намерен обратится в ФИФА.

Напомним, что в прошлом ФИФА запрещала каталонцам регистрировать новичков из-за нарушений, допущенных при подписании несовершеннолетних футболистов.

«Вест Бром» недоволен, что «Барселона» объявила о трансфере 16-летнего Бэрри. Документы еще не оформлены

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