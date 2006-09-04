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КХЛ. «Салават» в гостях у «Куньлуня», «Трактор» против СКА, «Локомотив» сыграет со «Спартаком»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Трактор Спартак Автомобилист Торпедо результаты Динамо Минск КХЛ Динамо Рига Динамо Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

Куньлунь – Салават Юлаев
Дата проведения
4 сентября, 14.30, «Shenzhen Universiade Sports Centre»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – СКА
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Северсталь
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Витязь
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Спартак
Дата проведения
4 сентября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Торпедо
Дата проведения
4 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Нефтехимик
Дата проведения
4 сентября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Динамо Минск
Дата проведения
4 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика КХЛ

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