КХЛ. «Салават» в гостях у «Куньлуня», «Трактор» против СКА, «Локомотив» сыграет со «Спартаком»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 сентября, 14.30, «Shenzhen Universiade Sports Centre»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.