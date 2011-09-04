Франсеск Фабрегас: «Мы видели Роналдиньо и Роналдо, но Месси лучший 15 лет»

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас высказался о бывшем одноклубнике по «Барселоне», нападающем .

– Появится ли в будущем игрок уровня Месси?

– Это кажется немыслимым. Мы видели , Роналдо, невероятных игроков, способных творить чудеса, но Месси был лучшим в течение пятнадцати лет. Это уже 17-й сезон для него. Он лучший с 18 лет.

Я видел невероятные вещи: он забивал голы каждые три дня, потом улетал в Аргентину, возвращался и делал хет-трик после джетлага. Поверьте мне, это ненормально, – сказал Фабрегас.