Алина Загитова – самая красивая фигуристка по версии пользователей Sports.ru

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала самой красивой фигуристкой по версии пользователей Sports.ru.
Загитова набрала 37 процентов голосов. Голосование проходило с 29 августа, в нем приняли участие 22 398 пользователей.
На втором месте – олимпийская чемпионка Елена Ильиных (13%), на третьем – финская фигуристка Киира Корпи (10%), Евгения Медведева – 4-я (9%).
Самая красивая фигуристка по версии Sports.ru
1. Алина Загитова – 37%
2. Елена Ильиных – 13%
3. Киира Корпи – 10%
4. Евгения Медведева – 9%
5-6. Виктория Синицина – 6%
5-6. Екатерина Гордеева – 6%
7. Танит Белбин – 4%
8-10. Ю-На Ким – 3%
8-10. Тесса Виртью – 3%
8-10. Катарина Витт – 3%
Загитову, которую мы знаем, создал Глейхенгауз. Он называет Алину «моя муза»
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