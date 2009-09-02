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Алина Загитова – самая красивая фигуристка по версии пользователей Sports.ru

Теги Ю-На Ким Киира Корпи Тесса Виртью Sports.ru Екатерина Гордеева Катарина Витт Танит Белбин женское катание Елена Ильиных Виктория Синицина Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала самой красивой фигуристкой по версии пользователей Sports.ru.

Загитова набрала 37 процентов голосов. Голосование проходило с 29 августа, в нем приняли участие 22 398 пользователей.

На втором месте – олимпийская чемпионка Елена Ильиных (13%), на третьем – финская фигуристка Киира Корпи (10%), Евгения Медведева – 4-я (9%).

Самая красивая фигуристка по версии Sports.ru

1. Алина Загитова – 37%
2. Елена Ильиных – 13%
3. Киира Корпи – 10%
4. Евгения Медведева – 9%
5-6. Виктория Синицина – 6%
5-6. Екатерина Гордеева – 6%
7. Танит Белбин – 4%
8-10. Ю-На Ким – 3%
8-10. Тесса Виртью – 3%
8-10. Катарина Витт – 3%

Загитову, которую мы знаем, создал Глейхенгауз. Он называет Алину «моя муза»

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