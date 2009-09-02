Алина Загитова – самая красивая фигуристка по версии пользователей Sports.ru

Олимпийская чемпионка стала самой красивой фигуристкой по версии пользователей .ru.

Загитова набрала 37 процентов голосов. Голосование проходило с 29 августа, в нем приняли участие 22 398 пользователей.

На втором месте – олимпийская чемпионка (13%), на третьем – финская фигуристка Киира Корпи (10%), Евгения Медведева – 4-я (9%).

Самая красивая фигуристка по версии Sports.ru

1. Алина Загитова – 37%

2. Елена Ильиных – 13%

3. Киира Корпи – 10%

4. – 9%

5-6. Виктория Синицина – 6%

5-6. Екатерина Гордеева – 6%

7. Танит Белбин – 4%

8-10. Ю-На Ким – 3%

8-10. Тесса Виртью – 3%

8-10. Катарина Витт – 3%

Загитову, которую мы знаем, создал Глейхенгауз. Он называет Алину «моя муза»

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