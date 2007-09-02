«Ростов» может переехать в Волгоград или Краснодар из-за разногласий с управляющей компанией

Пиар-директор «Ростова» Денис Штанько рассказал о разногласиях с с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена» «Спорт-Ин».

«Футбольный клуб «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов-Арена», – сказал Штанько.

По его словам, решение «Спорт-Ин» может быть связано с тем, что «Ростов» систематически указывает компании на недостатки в работе стадиона.

«Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей», – уточнил Штанько.

Он добавил, что каждый недостаток клуб «Ростов» отражает в акте приема-передачи, в результате чего на управляющую компанию стадиона накладываются штрафные санкции.

«В последних матчах они составили не менее 18% от суммы договора аренды. Такие убытки не устраивают управляющую компанию стадиона, которая по разным причинам не устраняет те недостатки, на которые указывает футбольный клуб», — пояснил представитель «Ростова».

Штанько также отметил, что в «Ростове» пока не знают, на каком стадионе пройдут ближайшие домашние матчи с «Ахматом», «Динамо» и «Сочи». Продажа билетов на игру с грозненцами, которая ориентировочно пройдет в середине сентября, до сих пор не стартовала.

«Клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды. Мы хотим играть на «Ростов-Арене». Средняя посещаемость наших домашних матчей составляет более 30 тысяч болельщиков, в городе нет другого такого стадиона, на котором мы смогли бы вместить всех.

Однако на данный момент договоренности со «Спорт-Ин» не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде», — заключил Штанько.