СБР будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года

Международный союз биатлонистов ( ) рассмотрит вопрос восстановления Союза биатлонистов России ( ) в правах на следующем конгрессе, который пройдет осенью 2020 года.

«Теперь этот вопрос будет рассмотрен на следующем конгрессе», – сообщили представители IBU.

Ранее стало известно, что в этом году IBU не будет рассматривать вопрос о восстановлении СБР, так как оценка выполнения 12 критериев для восстановления еще не завершена.

Критерии касаются финансов, антидопингового тестирования, образования и работы со спортсменами и тренерами.

Российская сторона обязана компенсировать IBU около 700 тысяч евро, которые международная организация потратила на расследования в связи с допинговыми делами российских биатлонистов после выхода доклада Ричарда Макларена. На данный момент долг погашен не полностью.

СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов.