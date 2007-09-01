«Ростов» лидирует в РПЛ, «Юве» победил «Наполи» (4:3), «Барселона» теряет очки и другие новости утра

1. «Ростов» возглавил таблицу РПЛ, обыграв «Локомотив» (2:1) в гостях. Шомуродов сделал дубль и возглавил гонку бомбардиров РПЛ (7 голов в 8 матчах), а Чернов сделал двойной сэйв года. Алексей Миранчук получил травму задней поверхности бедра и пропустит три недели, в сборную России вместо него вызван Камболов.

🌴«Сочи» одержал первую победу в РПЛ в истории, повержен «Рубин» (3:0).

Сегодня в главном матче выходных «Спартак» принимает «Зенит». Народная команда провалилась в еврокубках, но уверенно чувствует себя в РПЛ: не проигрывает дома и одержала три победы подряд. «Зенит» получил леща от Евсеева (и в прошлом туре, и в этом) и смотрится шатко, хотя букмекеры отдают предпочтение Семаку. Держите 1000 рублей бесплатно на ставку и сами решайте, кто сможет догнать «Ростов»!

2. В главном матче субботы «Наполи» отыгрался у «Юве» с 0:3, но Кулибали забил в свои ворота на 92-й минуте (3:4). «Матч ТВ» прервал показ игры ради бокса при счете 2:0🤦‍♂️. Роналду забил первый гол в сезоне, Лосано и Манолас – первые мячи за «Наполи». «Милан» впервые выиграл при Джампаоло, победив «Брешию» (1:0) благодаря голу Чалханоглу.

3. «Ливерпуль» разгромил «Бернли» (3:0) в 4-м туре чемпионата Англии и, выиграв все матчи с общим счетом 12:3, лидирует в АПЛ, повторив рекорд клуба (13 побед подряд). «Ман Сити» вынес «Брайтон» (4:0) и идет вторым.

«МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1), у Сульшера 1 победа в 4 матчах АПЛ, а у команды 5 очков в 4 турах и повторение худшего результата за 25 лет. Автогол Зума на 89-й минуте отобрал у «Челси» два очка в игре с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

4. «Барселона» упустила победу над «Осасуной» (2:2). Каталонцы выиграли лишь один из трех матчей без Месси и идут на 5-м месте в Ла Лиге. Гризманн был очень плох, зато 16-летний Фати забил первый гол за «Барсу» и установил рекорд клуба в примере.

5. Ломаченко победил Кэмпбелла судейским решением и защитил титулы WBA и WBO, а также стал чемпионом WBC. Поветкин выиграл у Хьюи Фьюри единогласным решением судей и другие результаты вечера.

6. Рублев, Зверев и Надаль вышли в 1/8 финала US Open. Осака и Андрееску идут дальше, Бертенс выбыла.

7. 🏀 Россия выиграла у Нигерии в первом матче на ЧМ-2019. Было непросто – летели «-8». Другие результаты дня.

8. Осорио в «Зените», Неймар остается в «ПСЖ», Сычев в «Пюнике». Об этих и других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

9. Леклер выиграл поул в квалификации Гран-при Бельгии, Феттель – второй, Хэмилтон, разбивший болид в третьей тренировке, – третий, Квят – 18-й.

10. «Бавария» уничтожила «Майнц» (6:1) в 3-м туре Бундеслиги и поднялась на второе место в таблице. «Боруссия» Дортмунд проиграла дебютанту лиги «Униону» (1:3) и занимает 5-е место.

11. Панфилова и Рылов выиграли этап юниорского Гран-при в США, Тараканова – третья. Лутфуллин занял третье место. Дэвис и Смолкин стали вторыми в танцах на льду.

12. Фуркад победил в масс-старте на Nordic Festival, Малышко – 8-й. Виттоцци выиграла у женщин, Юрлова – 8-я.

13. Жена Джоковича будет делать косметику и мыло из своего грудного молока. Ничего интереснее вы сегодня уже не прочитаете.

14. Зубкова могут снять с выборов мэра Братска из-за фото в агитации. Дисквалифицированный за допинг бобслеист нарушил законодательство об интеллектуальной собственности.

15. Французский гонщик «Формулы-2» Антуан Юбер погиб в аварии на старте гонки в Спа. Ему было 22 года.

Цитаты дня:

Евгения Медведева: «В будущем придется сдать на права. Там, где мы живем в Канаде, большие расстояния»

Фердинанд о призе игроку сезона: «Когда Месси забивает 50 мячей за сезон, нельзя награждать ван Дейка»

Евсеев о судействе: «Мы один «Газпром» обыграли, второй, дочерний, не смогли»