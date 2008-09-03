💣Икарди и Кейлор в «ПСЖ», Караваев в «Зените», Фернандеш в «Краснодаре», Мхитарян в «Роме». Итоги трансферного дедлайна на Sports.ru❌

В ведущих чемпионатах Европы закрылось летнее трансферное окно. Sports.ru представляет главные сделки дедлайна.

1. «ПСЖ» арендовал Икарди с правом выкупа за 70 млн евро. Аргентинец перед этим продлил контракт с миланцами до лета 2022 года.

2. «Зенит» отпустил Ригони в аренду в «Сампдорию» с правом выкупа и подписал Караваева из «Витесса» Слуцкого. Мевля ушел в «Сочи», став там 8-м игроком из Санкт-Петербурга. Терентьев продлил контракт и был услан в «Уфу». Еще «Зенит» предлагал за Миранчуков 45 млн евро, «Локомотив» отказал.

3. «Реал» и «ПСЖ» обменялись вратарями: Кейлор Навас насовсем уехал в Париж, Ареоля отправился в аренду в Мадрид.

4. «Краснодар» подписал Мануэла Фернандеша и купил перспективного защитника Сорокина, но оставил его в аренде в «Рубине».

5. ЦСКА арендовал хавбека «Васко да Гама» Лукаса Сантоса за 200 тысяч евро с правом выкупа за 3 млн евро, но не смог взять Комличенко. Зато Марио Фернандес остался, «Валенсия» отказалась покупать его за 35 млн евро.

6. «Рома» арендовала Мхитаряна у «Арсенала» за 3 млн евро и Калинича у «Атлетико» с правом выкупа за 9 млн евро.

7. «Спартак» отдал Мелкадзе в аренду«Тамбову», Ташаева арендовал «Рубин», а москвичи будет платить 80% его зарплаты.

8. «Динамо» арендовало нападающего «Уфы» Игбоуна. Теперь попрет?

9. «МЮ» продал Дармиана в «Парму» за 1,5 млн евро. Брали воспитанника «Милана» за 18 млн.

10. «Шахтер» подписал Коноплянку из «Шальке». Евгений наигрался в Европе.

11. Северокореец Хан Кван Сон перешел в «Ювентус» за 5 млн евро из «Кальяри».

12. «Барселона» продлила контракт с Рафиньей и отдала его в аренду «Сельте» с правом выкупа за 10 млн евро.

13. «Милан» арендовал Ребича на два года, «Айнтрахт» – Андре Силву.

14. Фалькао уехал в «Галатасарай», контракт на три года, зарплата – 5 млн евро в год. Там же Лемина – аренда из «Саутгемптона» с правом выкупа за 16 млн евро.

15. Одной строкой: «Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»; Фернандо Льоренте перешел в «Наполи»; Чичарито уехал из «Вест Хэма» в «Севилью»; Думбия отправился в «Сьон»; «Аталанта» расторгла контракт со Шкртелом и арендовала Кьера; Лысцов объявился в «Крыльях Советов»; «Челси» сдал Бабу в аренду «Мальорке»; «Карабах» взял Беговича.

«ПСЖ» арендовал Икарди у «Интера», «Зенит» купил Караваева, Комличенко не будет в ЦСКА. Европа закрывает окно