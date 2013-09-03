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Евгения Медведева: «У меня довольно много опыта для 19 лет. Я уже очень многое в этой жизни видела»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева в прямом эфире группы Sport24 во «ВКонтакте» рассказала об отношении к трудностям в жизни.

– Трудно или легко быть Женей Медведевой?

– Трудно. Правда, периодически бывает трудно.

Легко в том плане, что я видела очень многое. Мне всего лишь 19 лет, но я очень много уже в этой жизни видела.

Мне легко поддерживать любую тему в разговоре. У меня довольно-таки много опыта для 19 лет. Я очень-очень много где побывала, много чего видела. И это действительно круто.

Местами бывает сложно. Я не жалуюсь. Я знаю, что у каждого из нас свои проблемы.

У кого-то еще больше проблем, больше загонов в голове, чем у меня. Все мы живые люди, у кого-то больше, у кого-то меньше. Всем нам трудно.

Когда мы преодолеваем сложности, мы становимся еще счастливее, – сказала Медведева.

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