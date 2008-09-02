Буянова помогает Медведевой в подготовке к контрольным прокатам. Орсер приедет только на произвольную

Двукратная чемпионка мира рассказала о подготовке к контрольным прокатам сборной России.

«К контрольным прокатам готовлюсь в ледовом дворце ЦСКА под чутким присмотром Елены Германовны Буяновой. Скучаю по Брайану и Трейси очень сильно. Знаю, что они тоже по мне скучают. Мы всегда на связи, после каждой тренировки, в конце каждого дня.

Очень рада, что Трейси скоро прилетает, но хочу поблагодарить Елену Германовну и Ирину Анваровну (Тагаеву – Sports.ru) за то, что они присматривают за мной. У меня ощущение, что меня оберегают. Я не чувствую себя одиноко. Работа как шла, так и идет.

То, кто едет со мной, зависит от расписания Брайана и Трейси, так как в группе я катаюсь не одна, у нас достаточно много ребят. Например, почему Брайан не сможет прилететь на короткую? Изначально планировалось, что он со мной едет, но мы посмотрели расписание и поняли, что произвольная программа юниорского в Риге проходит в день моей короткой. А там у нас выступит Джозеф Фан. Чуть-чуть не сошлось по расписанию.

Поэтому со мной на короткой будет Трейси, а Брайан сломя голову после произвольной программы с катка едет в аэропорт и вылетает в . На следующий день он уже будет на официальной тренировке вместе с Трейси. На произвольную меня будут настраивать они оба», – сказала Медведева в прямом эфире в группе Sport24 ВКонтакте.

Контрольные прокаты сборной пройдут 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене в Лужниках.

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