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Пеп, Клопп и Почеттино – номинанты на приз лучшему тренеру года от ФИФА

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп ФИФА Тоттенхэм Пеп Гвардиола Маурисио Почеттино The Best Футбол

ФИФА назвала номинантов на приз лучшему тренеру года The Best.

В тройку финалистов попали: Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

Гвардиола выиграл АПЛ и два кубка, Клопп – Лигу чемпионов и стал вторым в АПЛ, Почеттино стал финалистом ЛЧ и третьим в АПЛ.

Изначально в списке номинантов также были: Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу),Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг («Аякс») и Тите (сборная Бразилии).

Премия вручается по итогам работы с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019-го.

Награды ФИФА The Best вручат 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане. 

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