Пеп, Клопп и Почеттино – номинанты на приз лучшему тренеру года от ФИФА

назвала номинантов на приз лучшему тренеру года The Best.

В тройку финалистов попали: Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп ( ) и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

Гвардиола выиграл АПЛ и два кубка, Клопп – Лигу чемпионов и стал вторым в АПЛ, Почеттино стал финалистом ЛЧ и третьим в АПЛ.

Изначально в списке номинантов также были: Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу),Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг («Аякс») и Тите (сборная Бразилии).

Премия вручается по итогам работы с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019-го.

Награды ФИФА The Best вручат 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане.