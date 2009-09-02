USADA сняло с Коулмена обвинения в пропуске допинг-тестов. Он сможет выступить на ЧМ

Антидопинговое агентство США (USADA) сняло с бегуна Кристиана Коулмена обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Коулмен обвинялся в пропуске трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Однако проведенное расследование выявило, что один из пропусков произошел не 6 июня, а 1 апреля 2018 года, что не входит во временной период, достаточный для обвинений.

USADA постановило прекратить слушания по делу и разрешить Коулмену участвовать в соревнованиях. Таким образом, он сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) могут обжаловать решение USADA.

23-летний Коулмен – двукратный серебряный призер чемпионата мира 2017 года (100 м, эстафета 4 по 100 м), а также чемпион мира в помещении на дистанции 60 м.