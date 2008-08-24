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«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) и догнали «Зенит», у трех лидеров РПЛ по 14 очков

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Футбол

«Краснодар» в 7-м туре РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» и «Локомотив» догнали «Зенит», проигравший «Уфе» (0:1). У трех лидеров РПЛ по 14 очков.

В рамках 7-го тура лидеров могут догнать также «Спартак» и «Ростов». Сейчас на счету этих клубов по 11 очков, они проведут свои матчи в воскресенье.

Краснодар – Локомотив 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
24 августа, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 5 Крыховяк, 1:1 – 42 Сулейманов.
КраснодарСафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Уткин (Намли, 68), Ольссон, Вандерсон, Вильена (Камболов, 71), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 76).
ЛокомотивГильерме, Хеведес, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Баринов, Миранчук (Миранчук, 72), Жемалетдинов, Крыховяк, Идову, Смолов (Джорджевич, 84).
Предупреждения:
Живоглядов (38), Вильена (46), Жемалетдинов (55), Вандерсон (56), Идову (83).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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