«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) и догнали «Зенит», у трех лидеров РПЛ по 14 очков

«Краснодар» в 7-м туре РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар» и «Локомотив» догнали «Зенит», проигравший «Уфе» (0:1). У трех лидеров РПЛ по 14 очков.
В рамках 7-го тура лидеров могут догнать также «Спартак» и «Ростов». Сейчас на счету этих клубов по 11 очков, они проведут свои матчи в воскресенье.
- Дата проведения
- 24 августа, 19.00, «стадион Краснодар»
- Голы:
- 0:1 – 5 Крыховяк, 1:1 – 42 Сулейманов.
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Краснодар –
Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Уткин (Намли, 68), Ольссон, Вандерсон, Вильена (Камболов, 71), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 76).
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Локомотив –
Гильерме, Хеведес, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Баринов, Миранчук (Миранчук, 72), Жемалетдинов, Крыховяк, Идову, Смолов (Джорджевич, 84).
- Предупреждения:
- Живоглядов (38), Вильена (46), Жемалетдинов (55), Вандерсон (56), Идову (83).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.