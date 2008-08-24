«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) и догнали «Зенит», у трех лидеров РПЛ по 14 очков

«Краснодар» в 7-м туре РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» и «Локомотив» догнали «Зенит», проигравший «Уфе» (0:1). У трех лидеров РПЛ по 14 очков.

В рамках 7-го тура лидеров могут догнать также «Спартак» и «Ростов». Сейчас на счету этих клубов по 11 очков, они проведут свои матчи в воскресенье.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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