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🥈🥉 Поварницын взял серебро в спринте на ЧМ-2019 по летнему биатлону, у Латыпова – бронза

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Сегодня на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах прошел мужской спринт.

Россиянин Александр Поварницын завоевал серебро, Эдуард Латыпов – бронзу.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Спринт

1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 20.48,0 (0+1)
2. Александр Поварницын (Россия) – 4,1 (1+0)
3. Эдуард Латыпов (Россия) – 15,3 (1+1)
4. Сергей Бочарников (Беларусь) – 16,4 (1+1)
5. Роман Еремин (Казахстан) – 16,8 (1+0)
6. Клемен Бауэр (Словения) – 20,4 (1+2)
6. Красимир Анев (Болгария) – 20,4 (0+1)...
10. Семен Сучилов (Россия) – 36,3 (1+1)...
16. Петр Пащенко (Россия) – 58,8 (2+1)...
18. Сергей Семенов (Украина) – 1.03,2 (2+0)...
20. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.05,4 (0+3)
21. Сергей Корастылев (Россия) – 1.09,7 (0+0)
22. Мартин Отченаш (Словакия) – 1.10,8 (1+2)
23. Флоран Клод (Бельгия) – 1.13,3 (1+2)...
29. Вадим Филимонов (Россия) – 1.30,5 (2+1)

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