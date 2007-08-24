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Юрий Семин: «В режиме «Краснодара» невозможно побеждать. Как можно составлять такой календарь для команд в еврокубках?»

Теги Локомотив Федор Смолов Юрий Семин премьер-лига Россия Краснодар календарь Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в 7-м туре РПЛ.

– «Локомотив» играл в три центральных защитника. Довольны выбором схемы?

– Мы работали и готовились играть по другой схеме, но провести все 90 минут не смог Алексей Миранчук, не вышел Игнатьев, поэтому все решали накануне. Но я доволен, хотя мы могли сыграть лучше. Футболисты были дисциплинированы, хорошо работали.

Одно очко в Краснодаре – это движение вперед. «Краснодар» – фаворит, мы не пропустили его вперед. Положительных моментов много.

– Что не понравилось в сегодняшнем матче?

– Мы на долгое время теряли инициативу. Нам не удавалось отбирать мяч в стадии развития атак «Краснодара». Если первые 30 минут все шло отлично, то затем соперник переломил ситуацию.

– Устроила ли вас игра Смолова?

– Устроила. Он должен был забить, но не забил. А игра устроила.

– Вас очень тепло встретили болельщики «Краснодара», а Смолова освистали. Почему?

– Освистали? Я думал, что наоборот встретили хорошо. Федора везде любят, и у нас, и в Екатеринбурге.

– До конца трансферного окна стоит ждать трансферы в «Локомотиве»?

– Кому не нужны приобретения? Если будут – отлично, если нет – у нас замечательные футболисты.

– Вы назвали «Краснодар» фаворитом. Он остается им после всех потерь?

– Мы тоже потеряли двух футболистов за день, а сколько травм было до этого. Но «Краснодар» сделал серьезные покупки, поэтому я считаю их фаворитами. То, что произошла осечка в Греции, такое бывает. «Краснодар» попал в режим, при котором невозможно победить – восемь матчей подряд через два дня на третий.

Как можно составлять такой календарь для команд в еврокубках? В прошлом году такая же ситуация была у нас. Команды, которые выступают в Европе, защищают честь страны и должны иметь нормальный календарь для восстановления. Удачи «Краснодару» в ответной игре. Сделайте чудо! – сказал Семин.

 

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