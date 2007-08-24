«Вуэльта». 1-й этап. Гонщики едут командную «разделку» на 13,4 км

Сегодня стартовал третий гран-тур сезона «Вуэльта Испании». Гонщики проедут командную «разделку» на 13,4 км.

«Вуэльта»

1-й этап

Салинас де Торревьеха – Торревьеха, Испания

Командная гонка с раздельным стартом

13,4 км

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Начало – 19.56 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Фавориты

Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)

Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)

Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)

Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First)

Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

Джордж Беннетт (Нова Зеландия, Jumbo-Visma)

Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

Фабио Ару (Италия, UAE Team Emirates)

Российские участники

Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro)

Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)

Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)