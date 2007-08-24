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«Вуэльта». 1-й этап. Гонщики едут командную «разделку» на 13,4 км

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Сегодня стартовал третий гран-тур сезона «Вуэльта Испании». Гонщики проедут командную «разделку» на 13,4 км.

«Вуэльта»

1-й этап

Салинас де Торревьеха – Торревьеха, Испания

Командная гонка с раздельным стартом

13,4 км

Профиль/Карта

Начало – 19.56 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Фавориты

Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)
Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)
Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First)
Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
Джордж Беннетт (Нова Зеландия, Jumbo-Visma)
Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
Фабио Ару (Италия, UAE Team Emirates)

Российские участники

Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguro)
Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)
Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)

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