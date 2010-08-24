⚡ Кагияма выиграл этап юниорского Гран-при во Франции, Кутовой – 3-й, Рухин – 4-й

Сегодня в Куршевеле юниоры показали произвольные программы на первом этапе Гран-при. Победу одержал японец Юма Кагияма, россиянин Андрей Кутовой – 3-й.
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Куршевель, Франция
Юноши
Итоговое положение
1. Юма Кагияма (Япония) – 234,87
2. Алекса Ракич (Канада) – 200,71
3. Андрей Кутовой (Россия) – 198,06
4. Егор Рухин (Россия) – 196,31
5. Марк Городницкий (Израиль) – 190,75
6. Мэттью Нильсен (США) – 186,71
7. Максим Наумов (США) – 179,15...
10. Илья Ковлер (Канада) – 169,62
Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) – 154,26
2. Андрей Кутовой (Россия) – 135,96
3. Алекса Ракич (Канада) – 131,17
4. Егор Рухин (Россия) – 127,80
5. Марк Городницкий (Израиль) – 124,43
6. Мэттью Нильсен (США) – 116,52...
8. Максим Наумов (США) – 115,68...
11. Илья Ковлер (Канада) – 108,38