«Ливерпуль» – единоличный лидер АПЛ. «Красные» победили «Арсенал» (3:1), у Салаха дубль

В 3-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Арсенал» (3:1).
Sports.ru вел текстовую трансляцию матча.
Мерсисайдская команда стала единоличным лидером чемпионата, на ее счету 9 очков после 3 туров.
- Дата проведения
- 24 августа, 19.30, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Адриан, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон, Матип, Вейналдум (Милнер, 69), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Окслейд-Чемберлен, 77), Фирмино (Лаллана, 86), Салах.
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Арсенал –
Лено, Монреаль, Давид Луиз, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Мхитарян, 86), Джака, Себальос (Торрейра, 61), Уиллок (Ляказетт, 81), Пепе, Обамеянг.
- Предупреждения:
- Давид Луиз (48), Фабиньо (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.