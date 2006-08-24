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«Ливерпуль» – единоличный лидер АПЛ. «Красные» победили «Арсенал» (3:1), у Салаха дубль

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Футбол

В 3-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Арсенал» (3:1).

Sports.ru вел текстовую трансляцию матча.

Мерсисайдская команда стала единоличным лидером чемпионата, на ее счету 9 очков после 3 туров.

Ливерпуль – Арсенал 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
24 августа, 19.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41 Матип, 2:0 – 49, пенальти Салах, 3:0 – 58 Салах, 3:1 – 85 Торрейра.
ЛиверпульАдриан, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон, Матип, Вейналдум (Милнер, 69), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Окслейд-Чемберлен, 77), Фирмино (Лаллана, 86), Салах.
АрсеналЛено, Монреаль, Давид Луиз, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Мхитарян, 86), Джака, Себальос (Торрейра, 61), Уиллок (Ляказетт, 81), Пепе, Обамеянг.
Предупреждения:
Давид Луиз (48), Фабиньо (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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