«Ливерпуль» – единоличный лидер АПЛ. «Красные» победили «Арсенал» (3:1), у Салаха дубль

В 3-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Арсенал» (3:1).

Sports.ru вел текстовую трансляцию матча.

Мерсисайдская команда стала единоличным лидером чемпионата, на ее счету 9 очков после 3 туров.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги