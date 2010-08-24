Лэмпард выиграл первый матч в АПЛ на посту главного тренера «Челси»

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Челси» в гостях выиграл у «Норвича» (3:2).
Это первая победа лондонцев в нынешнем сезоне во всех турнирах. Ранее команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «МЮ» и сыграла вничью с «Лестером» в АПЛ, а также уступила «Ливерпулю» по пенальти в Суперкубке Европы.
Кроме того, это первая победа Лэмпарда в официальном матче на посту главного тренера «Челси».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» – «Челси».
- Дата проведения
- 24 августа, 14.30, «Карроу Роуд»
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Норвич –
Крул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Ляйтнер (Маклин, 81), Трибулл (Вранчич, 81), Кэнтуэлл, Штиперманн (Србены, 81), Буэндиа, Пукки.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Маунт (Алонсо, 90), Пулишич (Виллиан, 84), Абрахам (Жиру, 75).
- Предупреждения:
- Жоржиньо (33), Штиперманн (43).