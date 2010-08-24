Лэмпард выиграл первый матч в АПЛ на посту главного тренера «Челси»

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Челси» в гостях выиграл у «Норвича» (3:2).

Это первая победа лондонцев в нынешнем сезоне во всех турнирах. Ранее команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «МЮ» и сыграла вничью с «Лестером» в АПЛ, а также уступила «Ливерпулю» по пенальти в Суперкубке Европы.

Кроме того, это первая победа Лэмпарда в официальном матче на посту главного тренера «Челси».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» – «Челси».

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