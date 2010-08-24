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Лэмпард выиграл первый матч в АПЛ на посту главного тренера «Челси»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Норвич Сити Футбол

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Челси» в гостях выиграл у «Норвича» (3:2).

Это первая победа лондонцев в нынешнем сезоне во всех турнирах. Ранее команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «МЮ» и сыграла вничью с «Лестером» в АПЛ, а также уступила «Ливерпулю» по пенальти в Суперкубке Европы.

Кроме того, это первая победа Лэмпарда в официальном матче на посту главного тренера «Челси».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» – «Челси».

Норвич – Челси 2:3 (2:2, 0:1)
Дата проведения
24 августа, 14.30, «Карроу Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 3 Абрахам, 1:1 – Кэнтуэлл, 1:2 – 17 Маунт, 2:2 – 30 Пукки, 2:3 – 68 Абрахам.
НорвичКрул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Ляйтнер (Маклин, 81), Трибулл (Вранчич, 81), Кэнтуэлл, Штиперманн (Србены, 81), Буэндиа, Пукки.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Маунт (Алонсо, 90), Пулишич (Виллиан, 84), Абрахам (Жиру, 75).
Предупреждения:
Жоржиньо (33), Штиперманн (43).

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