Вячеслав Фетисов: «Путин смотрит на игру уже не как президент, а как профессиональный хоккеист»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о просмотре хоккея вместе с президентом России Владимиром Путиным.

– Президент смотрит на игру уже не как президент, а как профессиональный хоккеист. Тоже есть свой взгляд.

– Какой Путин болельщик?

– Он вообще человек достаточно взвешенный и эмоций особо не высказывает. Но, мне кажется, и понимает сегодняшнюю игру, и переживает за ребят, внутри у него, наверное, все как у настоящего болельщика. И как у президента страны, который должен быть хладнокровным во всех истериях и верить в успех, в победу.

– Он спрашивает у вас что-то? Интересуется аспектами игры?

– Мы постоянно эти темы обсуждаем, когда играем и тренируемся вместе. Очень внимательно к этим моментам подходит. Можно вспомнить, что впервые президент встал на коньки в 58 лет. Ни разу до этого не катаясь на коньках, научиться быть хоккеистом – это не так просто, при всей его загрузке и занятости.

Хочу сказать всем журналистам, которые могут написать: «Опять Путин забил в Сочи 7, 8, 6…» Хочу любого политика из любой страны пригласить, который не катался – мы научим, мы все покажем. Но не факт, что он будет в нужном месте в нужное время. Хоккейное мышление еще никто не отменял.

Можно научить кататься, можно научить бросать по воротам. Но чтобы быть в нужном месте в нужное время – тут нужно быть президентом Российской Федерации, – сказал Фетисов.