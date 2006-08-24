Сергей Ковалев: «Посвящаю победу Максиму Дадашеву»

Чемпион WBO в полутяжелом весе посвятил победу в бою против Энтони Ярда Максиму Дадашеву, который умер 23 июля после боя против Субриэля Матиаса.

«Спасибо всем тем, кто пришел и поддержал меня сегодня. Я бы выступал тут каждый месяц, каждые выходные, но невозможно там тренироваться, а тут проводить бои.

Хочу посвятить победу Максиму Дадашеву. Пусть земля будет ему пухом», – заявил Ковалев.

Напомним, что Ковалев нокаутировал Ярда в 11-м раунде.

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