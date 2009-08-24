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«Уфа» победила «Зенит» – 1:0. Это первое поражение петербургской команды в сезоне

Теги Зенит премьер-лига Россия Уфа Футбол

В 7-м туре РПЛ «Уфа» победила «Зенит» (1:0).

Это первое поражение петербургской команды в сезоне.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уфа – Зенит 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
24 августа, 16.30, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 79 Фомин.
УфаБеленов, Табидзе (Аликин, 85), Неделчару, Пуцко, Сухов, Карп, Гиоргобиани, Емельянов (Тилль, 66), Фомин, Йокич, Козлов (Бизяк, 27).
ЗенитЛунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Смольников (Жирков, 83), Иванович, Ригони (Сутормин, 70), Ерохин (Кузяев, 63), Оздоев, Барриос, Азмун, Дзюба.
Предупреждения:
Оздоев (35), Ерохин (46), Фомин (52), Карп (53), Беленов (76), Иванович (87), Ракицкий (90).

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