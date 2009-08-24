В 7-м туре РПЛ «Уфа» победила «Зенит» (1:0).
Это первое поражение петербургской команды в сезоне.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 24 августа, 16.30, «Нефтяник»
- Гол:
- 1:0 – 79 Фомин.
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Уфа –
Беленов, Табидзе (Аликин, 85), Неделчару, Пуцко, Сухов, Карп, Гиоргобиани, Емельянов (Тилль, 66), Фомин, Йокич, Козлов (Бизяк, 27).
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Зенит –
Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Смольников (Жирков, 83), Иванович, Ригони (Сутормин, 70), Ерохин (Кузяев, 63), Оздоев, Барриос, Азмун, Дзюба.