Пукки повторил достижение Погребняка, забив 5 голов в 3 первых матчах АПЛ

Нападающий «Норвича» Теему Пукки отдал голевую передачу и сравнял счет в матче 3-го тура АПЛ против «Челси» (2:2, перерыв).

Финский форвард, таким образом, забил в общей сложности пять мячей в трех своих первых матчах в английской Премьер-лиге. Также у него один голевой пас.

29-летний Пукки – второй футболист в истории АПЛ, забивший пять голов в трех первых матчах. Ранее это удалось российскому нападающему Павлу Погребняку в «Фулхэме» в 2012 году.

Всего же Пукки теперь десятый футболист, который забил во всех трех своих первых матчах Премьер-лиги.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Норвич» – «Челси».