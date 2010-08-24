Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Норвича», «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» против «Арсенала»

Во 3-м туре АПЛ «Челси» отправится в гости к «Норвичу», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», в центральном матче встретится с «Арсеналом».

В воскресенье сыграет с «Борнмутом», а «Тоттенхэм» – с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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