Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Норвича», «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» против «Арсенала»

Во 3-м туре АПЛ «Челси» отправится в гости к «Норвичу», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» в центральном матче встретится с «Арсеналом».
В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом», а «Тоттенхэм» – с «Ньюкаслом».
Чемпионат Англии
3-й тур
- Дата проведения
- 24 августа, 14.30, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 24 августа, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 24 августа, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 24 августа, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 24 августа, 17.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 24 августа, 19.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 25 августа, 16.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 25 августа, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 25 августа, 18.30, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 23 августа, 22.00, «Вилла Парк»
-
Астон Вилла –
Хитон, Гильбер, Энгельс, Мингз, Тэйлор, Дуглас Луис, Хота (Эль-Гази, 77), Макгинн, Грилиш, Трезеге (Аль-Мухаммади, 86), Уэсли.
-
Эвертон –
Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Шнайдерлин, Андре Гомеш, Ришарлисон (Уолкотт, 78), Сигурдссон (Ивоби, 61), Бернард (Кин, 62), Кэлверт-Льюин.
- Предупреждения:
- Гильбер (5), Кэлверт-Льюин (52), Андре Гомеш (80), Трезеге (85), Коулмэн (85).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.