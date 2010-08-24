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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Норвича», «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» против «Арсенала»

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Во 3-м туре АПЛ «Челси» отправится в гости к «Норвичу», «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» в центральном матче встретится с «Арсеналом».

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом», а «Тоттенхэм» – с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии

3-й тур

Норвич – Челси
Дата проведения
24 августа, 14.30, «Карроу Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Уотфорд – Вест Хэм
Дата проведения
24 августа, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Лестер
Дата проведения
24 августа, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
Дата проведения
24 августа, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Брайтон – Саутгемптон
Дата проведения
24 августа, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Арсенал
Дата проведения
24 августа, 19.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Борнмут – Манчестер Сити
Дата проведения
25 августа, 16.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Ньюкасл
Дата проведения
25 августа, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Бернли
Дата проведения
25 августа, 18.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Эвертон 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
23 августа, 22.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Уэсли, 2:0 – 90 Эль-Гази.
Астон ВиллаХитон, Гильбер, Энгельс, Мингз, Тэйлор, Дуглас Луис, Хота (Эль-Гази, 77), Макгинн, Грилиш, Трезеге (Аль-Мухаммади, 86), Уэсли.
ЭвертонПикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Шнайдерлин, Андре Гомеш, Ришарлисон (Уолкотт, 78), Сигурдссон (Ивоби, 61), Бернард (Кин, 62), Кэлверт-Льюин.
Предупреждения:
Гильбер (5), Кэлверт-Льюин (52), Андре Гомеш (80), Трезеге (85), Коулмэн (85).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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