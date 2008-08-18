Джанлука Ди Марцио: Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» заинтересованы в подписании французского полузащитника Франка Рибери.

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, оба российских клуба уже сделали бывшему игроку «Баварии» конкретные предложения.

Однако наиболее активные переговоры с футболистом ведет «Фиорентина». Окончательное решение Рибери должен принять в ближайшие дни.

В минувшем сезоне 36-летний полузащитник провел за «Баварию» 25 матчей в Бундеслиге и забил 6 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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