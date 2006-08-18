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«Рубин» опубликовал речь Шаронова из раздевалки, приклеив ему голову Докампо на видео

Теги Рубин премьер-лига Россия Арсенал Тула Роман Шаронов Эдуардо Докампо ахахаха Футбол

«Рубин» опубликовал видео из раздевалки команды после победы в матче 6-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:0).

На нем тренер Роман Шаронов вновь произносит речь. Однако пресс-служба команды закрыла лицо Шаронова фотографией главного тренера «Рубина» Эдуардо Докампо.

«Что я сказал до игры, это вам (аплодисменты). Так строится команда. Мы идем дальше», — сказал Шаронов.

Ранее КДК оштрафовал «Рубин» и Шаронова за то, что он, будучи старшим тренером команды, исполняет обязанности главного.

Шаронову и Мусаеву нельзя публично быть главными тренерами. Забудьте видео из раздевалки «Рубина»

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