«Рубин» опубликовал речь Шаронова из раздевалки, приклеив ему голову Докампо на видео

«Рубин» опубликовал видео из раздевалки команды после победы в матче 6-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:0).
На нем тренер Роман Шаронов вновь произносит речь. Однако пресс-служба команды закрыла лицо Шаронова фотографией главного тренера «Рубина» Эдуардо Докампо.
«Что я сказал до игры, это вам (аплодисменты). Так строится команда. Мы идем дальше», — сказал Шаронов.
Ранее КДК оштрафовал «Рубин» и Шаронова за то, что он, будучи старшим тренером команды, исполняет обязанности главного.
Шаронову и Мусаеву нельзя публично быть главными тренерами. Забудьте видео из раздевалки «Рубина»
Мы не могли оставить вас без традиционного видео из раздевалки 😉 pic.twitter.com/YgnvnFqexd— «Рубин» Казань (@fcrk) August 18, 2019