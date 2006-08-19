Гус Тил: «Слышал, что в России за «Спартак» болеют 50-60 млн человек. Это впечатлило»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил рассказал о своем переходе в московский клуб.

— Вы в курсе, что такое «Спартак» — ЦСКА — противостояние, которое вас ждет в понедельник?

— Конечно. То же самое, что в Голландии «Аякс» — «Фейеноорд». Знаю, что это главное дерби России, и жду на нем нашего полного стадиона. И надеюсь, что после финального свистка он сойдет с ума от радости!

— А вы с ходу завоюете любовь болельщиков, для чего дерби — лучший способ.

— Мне это уже объяснили!

— Томас Цорн рассказал, что ему потребовалось всего 40 минут, чтобы убедить вас перейти в «Спартак». Все было действительно так просто, как говорит генеральный директор красно-белых?

— Я для себя принимал это решение несколько дольше. Хотя после того, как «Спартак» впервые проявил интерес ко мне, и мой агент, поговорив с Томасом, рассказал мне всю историю, у меня сразу возникло четкое понимание, что я хочу сюда перейти.

Спустя полторы недели я впервые прилетел в Москву, и тут, при ближайшем рассмотрении, это желание только укрепилось. А вот переговоры между клубами заняли больше времени.

Люди из «Спартака» обладают очень серьезным даром убеждения. Как они рассказывали мне о клубе и его истории! Из каждого слова можно было сделать вывод о том, насколько это большой и амбициозный клуб.

Когда я услышал, что только в России за «Спартак» болеют 50-60 миллионов человек, — это впечатлило. А потом увидел все собственными глазами. И мне очень понравилось. Начиная со стадиона и заканчивая отношением людей.

— В клубном музее были?

— Да. Очень запомнился рассказ его директора, что 20, 30, 40 лет назад «Спартак» играл как «Аякс» и «Барселона», стремясь не просто выигрывать, но и показывать красивый комбинационный футбол. Я об этом не знал, и меня приятно удивило, что «Спартак» — это, согласно его традициям, русская «Барселона», – сказал Тил.