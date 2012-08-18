Загитова, Ефимова, Ласицкене и Великая претендуют на премию «Спортсменка года-2019» по версии Glamour

Стали известны претендентки на на премию «Спортсменка года-2019» по версии журнала Glamour.
Это Алина Загитова (фигурное катание), Юлия Ефимова (плавание), Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Софья Великая (фехтование).
Загитова в этом году выиграла золото на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Ефимова взяла три медали ЧМ в Кванджу – золото, серебро и бронзу.
Ласицкене выиграла ряд соревнований, у нее уже 16 побед подряд на разных турнирах.
Великая завоевала золото и серебро на чемпионате мира в Будапеште.
Голосовать на кандидаток может любой желающий. Итоги голосования будут подведены 12 ноября.
Меня бесит реклама Puma c Загитовой. Но возможно, после нее фигурка уже не будет нищим видом
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