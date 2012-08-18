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Загитова, Ефимова, Ласицкене и Великая претендуют на премию «Спортсменка года-2019» по версии Glamour

Теги плавание сборная России жен сборная России сборная России жен прыжки в высоту Юлия Ефимова сборная России жен Софья Великая сабля женское катание Мария Ласицкене (Кучина) Алина Загитова Фигурное катание

Стали известны претендентки на на премию «Спортсменка года-2019» по версии журнала Glamour.

Это Алина Загитова (фигурное катание), Юлия Ефимова (плавание), Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Софья Великая (фехтование).

Загитова в этом году выиграла золото на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Ефимова взяла три медали ЧМ в Кванджу – золото, серебро и бронзу.

Ласицкене выиграла ряд соревнований, у нее уже 16 побед подряд на разных турнирах.

Великая завоевала золото и серебро на чемпионате мира в Будапеште.

Голосовать на кандидаток может любой желающий. Итоги голосования будут подведены 12 ноября.

Меня бесит реклама Puma c Загитовой. Но возможно, после нее фигурка уже не будет нищим видом

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