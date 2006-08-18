Андре Шюррле: «Хочу забить Акинфееву в красно-белой форме»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своем отношении к ЦСКА и о предстоящем матче между командами в 6-м туре РПЛ.

– Вы огорчали Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов, когда играли за «Вольфсбург». Вспоминали те мячи, принимая решение о переходе?

– Нет, они не настолько отложились в моей памяти. Я много кому забивал! Но в «Спартаке» мне быстро об этих голах напомнили. Теперь я в курсе, что ЦСКА – один из наших главных противников. И хочу забить Акинфееву в красно-белой форме. Это будет еще приятнее.

– Чего ждете от предстоящего дерби?

– Не сомневаюсь: получится яркое зрелище. Во время матча с «Динамо» я уже узнал, что такое московское дерби. Поддержка была потрясающая: огромный баннер, пение. Оставшись в меньшинстве, мы не чувствовали этого благодаря зрителям.

А теперь людей на стадионе будет еще больше, свободных мест не останется. Для фанатов эти игры – главные в сезоне, они будут гнать нас вперед с особой страстью, а мы обязаны сделать все, чтобы не подвести их.

– По накалу страстей такие встречи можно сравнить с матчами «Боруссии» и «Шальке».

– Да, я слышал об этом. С нетерпением жду возможности выйти на поле заполненной арены и почувствовать что-то похожее на то, что испытывал в Дортмунде, когда играл на «Вестфаленштадионе».

– Выступление за сборную Германии – закрытая страница? Или еще рассчитываете получить вызов в команду?

– Я провел за сборную почти 60 матчей, забил много мячей, добился большого успеха. И это навсегда останется со мной. А сейчас настроен на выступление за «Спартак», – сказал Шюррле.

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