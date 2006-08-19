Кузнецова проиграла 5-й подряд финал на крупнейших турнирах WTA

153-я ракетка мира Светлана Кузнецова, в финале Цинциннати уступившая Мэдисон Киз 5:7, 6:7, проиграла пятый подряд финал на крупнейших турнирах WTA: категорий Premier Mandatory и Premier 5.

Ранее двукратная чемпионка «Шлемов» Кузнецова проиграла финалы в Индиан-Уэллс (2017, Елене Весниной), Майами (2016, Виктории Азаренко), Мадриде (2015, Петре Квитовой) и Дубае (2011, Каролин Возняцки). Последний раз титул крупнее обычного «Премьера» WTA Кузнецова брала десять лет назад в Пекине вскоре после победы на «Ролан Гаррос».

Несмотря на поражение, 34-летняя Кузнецова, чуть не пропустившая американскую серию турниров из-за визовых проблем, завтра поднимется почти на сто позиций в рейтинге WTA и приблизится к топ-60. Из топ-100 она выпала год назад, когда завершила сезон из-за травмы.

Всего за карьеру на уровне WTA Кузнецова проиграла 24-й из 42 проведенных финалов.

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